盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.09%報74.9元，成交1,575張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.09%，13日09:24報74.9元，成交1,575張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價下跌5.93%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.77%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,563 張
  • 外資買賣超：-5,523 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-39 張
  • 融資增減：+1,525 張
  • 融券增減：+154 張

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