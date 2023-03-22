盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.66%報80.9元，成交2,059張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.66%，22日09:52報80.9元，成交2,059張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.87%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-106 張
  • 外資買賣超：-91 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：+277 張
  • 融券增減：+5 張

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