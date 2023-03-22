盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.66%報80.9元，成交2,059張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.66%，22日09:52報80.9元，成交2,059張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.87%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-106 張
- 外資買賣超：-91 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：+277 張
- 融券增減：+5 張
最新相關新聞
威強電(3022-TW)近5分K漲速2.66%，22日09:52報80.9元，成交2,059張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.87%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.56%
$11,656
原投組報酬率
+6.57%
$10,657
投組標的成分
40%
6231
20%
3324
20%
1589
10%
6223
10%