【產業概觀】台灣No．1！苛求品質成就螺絲王國 享譽國際；鋼鐵中游概念股一次看 

台灣螺絲帽產業先前因疫情大受影響，然而在疫情逐漸穩定，生活回復正軌後，各國積極推動基礎建設，就有利於產業發展。

而台灣在國際上享有「螺絲王國」的美名，主要是交貨迅速、品質佳，因而在全球螺絲帽供應市場佔有一席之地，過去更曾是世界第一！一起來認識與螺絲有關的廠商吧！

快速複習鋼鐵產業

1. 鋼鐵依材質分為碳鋼、不鏽鋼、合金鋼。

2. 上游的原料有「鋼胚」與「不鏽鋼胚」，但這兩者皆是透過煉鋼的程序後的產物，煉鋼有兩種生產方式，分別是「高爐煉鋼」、「電爐煉鋼」。

（想了解投資人可以參考：鋼鐵盤價多重要？國內具影響力上游廠商一次看）

一、鋼鐵中游製品簡介

上游分別製造出鋼胚與不鏽鋼胚後，接著就會依不同需求而有不同的樣態，在中游碳鋼類分別是冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元 (條狀捲鋼 - TW)，不銹鋼類則是有冷熱軋不鏽鋼板捲、不鏽鋼棒線、不鏽鋼型鋼，以及其後段之裁剪加工與製管業。



冷熱軋鋼板捲：多用於電子零件、家電產品、鋼製傢俱、容器、建築材料，手扶梯、電梯皆是應用範圍之一。

鋼筋：建築材料

盤元：以一般鋼胚為原料，經軋延後製成盤元，線材盤元與棒鋼盤元最大的差異在於直徑，直經 14mm 以上稱為棒鋼，以下則稱為線材，盤元的應用相當廣泛，舉凡消費性電子、交通工具、機械設備處處皆可見到其蹤跡，最常見的即為螺絲、螺帽、鋼線等。(推薦完整閱讀：鋼鐵中游概念股一次看)

二、中游概念股

以下為應用類別的概念股整理：

冷熱軋鋼板捲：(2002-TW) 中鋼、(2008-TW) 高興昌、(2009-TW) 第一銅、(2010-TW) 春源、(2014-TW) 中鴻、(2023-TW) 燁輝、(2029-TW) 盛餘、(9907-TW) 統一實、(2073-TW) 雄順。

鋼筋：(2006-TW) 東和鋼鐵、(2007-TW) 燁興、(2015-TW) 豐興、(2017-TW) 官田鋼、(2028-TW) 威致、(2038-TW) 海光、(2073-TW) 雄順。

線材盤元：(2002-TW) 中鋼、(2007-TW) 燁興、(2012-TW) 春雨、(2017-TW) 官田鋼、(2022-TW) 聚亨、(2028-TW) 威致、(2064-TW) 晉椿、(2073-TW) 雄順。

棒鋼盤元：(2002-TW) 中鋼、(2007-TW) 燁興、(2010-TW) 春源、(2015-TW) 豐興、(2028-TW) 威致、(2064-TW) 晉椿、(2073-TW) 雄順。

冷熱軋不鏽鋼板捲：(1605-TW) 華新、(2010-TW) 春源、(2025-TW) 千興、(2034-TW) 允強、(2069-TW) 運錩、(5014-TW) 建錩、(9962-TW) 有益、(9957-TW) 燁聯。

不鏽鋼棒線：(1605-TW) 華新、(2010-TW) 春源、(2063-TW) 世鎧、(2064-TW) 晉椿、(5009-TW) 榮剛。

不鏽鋼型鋼：(2034-TW) 允強。

剪裁加工：(2010-TW) 春源、(2031-TW) 新光鋼、(2032-TW) 新鋼、(2034-TW) 允強、(2069-TW) 運錩、(5014-TW) 建錩、(6248-TW) 沛波。

製管：(1605-TW) 華新、(2008-TW) 高興昌、(2014-TW) 中鴻、(2020-TW) 美亞、(2027-TW) 大成鋼、(2030-TW) 彰源、(2034-TW) 允強、(8936-TW) 國統。

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