〈智慧顯示展〉經濟部推高透明螢幕 攜手面板廠、歐系車廠搶商機

年度顯示盛會 Touch Taiwan (智慧顯示展) 今 (19) 日盛大展開，經濟部也展示 23 項智慧顯示創新科技，並首創高透明顯示系統，穿透率超越韓廠兩倍，已與面板大廠合作導入智慧座艙，預計最快兩年聯合歐系車廠搶進千億元商機。

經濟部技術處處長邱求慧表示，目前大陸面板全球市佔率達 67%，臺灣 18% 略勝日韓的 15%，面對低價競爭，產業需發展高階車用面板等高附加價值產品，才能在全球競爭下彎道超車。

經濟部表示，技術處過去 4 年來已投入 45 億元開發智慧顯示系統、拓展場域應用、拓展場域應用等三大策略，補助業者投入相關技術研發，至今已累計超過 100 項研發成果、促進研發投資超過 102 億元新臺幣。

經濟部表示，新技術高透明顯示系統除了目標搶進車廠以外，也與國立海洋科技博物館合作，將於今年暑假在大型水族缸上打造高達 165 吋的顯示互動系統，未來可望導入運動賽事、博物館、畫廊等多元場域。

工研院在經濟部技術處補助下，持續整合虛實融合技術與系統能量，今年打造出全球首創高舒適性觀光導覽系統，資訊會因應車子晃動而做對應的動態補償與提供類似遠方恆定水平面圖像，提供乘客舒適不暈眩的虛實融合觀光導覽系統使用體驗，並透過手勢與景點資訊進行互動，帶來更舒適的觀光搭乘體驗。