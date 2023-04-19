〈房產〉北捷末端站價量大盤點 房價落差最大的站點都在「這條線」

房仲業者根據實價登錄資料，盤點台北捷運各路線的末端站，盼能以時間換取更加理想的房價和居住空間，統計發現，最高與最低均價都是來自淡水信義線，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水站位於新北蛋白區，而象山站則來自台北精華地段，造成兩站價差距大，而若以台北車站為中心點計算乘車時間的話，從淡水站至台北車站需耗費 38 分鐘，而從象山站至台北車站僅需 17 分鐘，差距達兩倍以上，這也是造成價格兩極分化的原因之一。

近一年淡水站周邊平均單價為 23.1 萬元，與其他站點相比算是相當親民，而售出平均坪數也達到 30.5 坪，可說是用時間換取更佳居住空間的典範。而象山站雖是捷運末端站，但站點位於台北市信義區，出站就能看見知名地標台北 101，周圍大樓林立，鄰近信義、吳興街商圈，商業機能十分發達且具備完善生活機能，可謂是精華蛋黃區，而周邊房價近一年均價也高達 87.2 萬元。

以件數來看，交易量前三名皆集中在中和新蘆線，其中蘆洲站交易件數達到 270 件，均價爲 42.1 萬元。陳金萍分析，蘆洲站近年市場熱絡，主因為鄰近南港子重劃區，餐廳、大賣場、運動中心等生活設施樣樣具備，還有忠義國小、鷺江國中等明星學區，此外，蘆洲站距離台北車站只需 20 分鐘車程，未來也將連接五泰輕軌，不論是往來台北市中心，亦或是前往五股、泰山都很便利，屬於自住投資皆宜的區域。

除了蘆洲站，同屬中和新蘆線的迴龍站、南勢角站也分別以 199 件及 192 件交易件數緊追在後。陳金萍表示，迴龍站位於下新莊迴龍丹鳳生活圈，生活機能發展成熟，也有裕民、丹鳳國小等學區加持，近一年均價落在 36.7 萬元，相較其他站點實惠許多，成為不少小資族的優質選擇，此外，未來迴龍站預計將連通萬大線，同時與桃園捷運棕線交會，形成三環三線交會的車站，極具發展潛能。

南勢角站則位於中和南勢角生活圈內，站點本身建有地下 4 層、地上 19 層的捷運共構宅「南方之星」，附近則有以東南亞華僑移居而成，開有多家異國美食餐館的華新街，以及步行不到 5 分鐘便可抵達的興南觀光夜市，陳金萍表示，多樣的文化促使該地蓬勃發展，並衍生出獨有生活圈，而南勢角站周圍近一年房價落在 41.6 萬元，相較中和區其他地段價格較為親民，交通網路發達，是北漂族或是小資族適合入手的區段。

陳金萍表示，對比精華地區，多數末端站站點都能以更實惠的價格換取較優質的選擇，而隨著捷運線路愈來愈廣，單單搭乘捷運就能在雙北市及鄰近縣市間快速移動，不僅加強了區域連結，也使地區快速發展，因此鎖定捷運站周邊住宅，不論是自住或是投資都將是不錯的選擇。