盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.96%報82.0元，成交2,588張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.96%，16日09:15報82.0元，成交2,588張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價上漲2.03%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.49%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：-138 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+156 張
  • 融資增減：+246 張
  • 融券增減：-6 張

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