盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.96%報82.0元，成交2,588張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.96%，16日09:15報82.0元，成交2,588張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲2.03%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.49%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：-138 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+156 張
- 融資增減：+246 張
- 融券增減：-6 張
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+36.78%
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原投組報酬率
+28.31%
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投組標的成分
40%
3027
20%
5284
20%
2754
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8081
10%