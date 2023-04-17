盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至40.9元，漲幅達7.07%

康舒(6282-TW)17日11:45股價上漲2.7元，報40.9元，漲幅7.07%，成交22,619張。

康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

近5日股價下跌1.55%，台灣加權指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,162 張
  • 外資買賣超：-2,380 張
  • 投信買賣超：-466 張
  • 自營商買賣超：-316 張
  • 融資增減：-758 張
  • 融券增減：+24 張

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