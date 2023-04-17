盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至40.9元，漲幅達7.07%

康舒(6282-TW)17日11:45股價上漲2.7元，報40.9元，漲幅7.07%，成交22,619張。
康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
近5日股價下跌1.55%，台灣加權指數上漲0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,162 張
- 外資買賣超：-2,380 張
- 投信買賣超：-466 張
- 自營商買賣超：-316 張
- 融資增減：-758 張
- 融券增減：+24 張
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