賦稅收入疲軟 高盛估美財政部最快6月初耗盡現金

高盛 (Goldman Sachs) 認為，在賦稅收入不佳的情況下，提高債務上限的最終期限恐怕會比原先預期還要更早到來，通過短期展延債務上限協議的可能性也跟著增加。

美國多數地區報稅周二 (18 日) 截止，隨著截止期限到來，債務上限問題再度成為人們關注的焦點。

高盛原先預估，美國財政部將在 8 月初至中旬左右耗盡現金，但分析師認為，4 月迄今疲軟的稅收表現，很可能導致所謂的「X 日」(X-date) 提前在 6 月上旬到來，花旗分析師也說，這可能促使國會在 6 月或 7 月通過短期展延舉債上限的提案。

X 日指的是政府耗盡現金與用完特別措施的日子。

今年 1 月觸及 31.4 兆美元舉債上限後，美國財政部宣布採取特別措施，以避免債務違約，但也警告，特別措施能維持多久，仍有很大不確定性，呼籲國會應盡快通過債務上限。

財政部此前表示，聯邦政府最快 6 月 5 日就會陷入債務違約，國會預算辦公室則預測，這種情況可能會在 7 月至 9 月左右發生。

與此同時，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周一 (17 日) 表示，計劃在未來幾周對債務上限提案進行表決，但通過的前提是拜登政府必須同意削減聯邦支出。

對債務上限問題和聯準會再度升息的不安情緒，令 2 個月期美國公債殖利率周二躍升至 2018 年以來最高水平。