裕隆將辦現增、發債改善營運體質 金雞母裕融配股息6.6元

裕隆 (2201-TW) 9 日公布去年財報，由於轉投資新安東京防疫險虧損認列，全年稅後虧損 46.96 億元，每股虧損 4.8 元，但董事會仍通過發放每股現金股利 1 元，並將辦理現增、發行公司債；另一方面，裕隆集團金雞母裕融 (9941-TW) 全年獲利再創新高，每股將配發 5.6 元現金股利與 1 元股票股利，總計配發 6.6 元。

為強化營運體質，裕隆董事會通過辦理現增，發行普通股 7000 萬股，同時，將發行無擔保轉換公司債 70 億元，藉此償還債務，並改善財務結構。

同時，裕隆決議處分北市大安區敦化南路段的不動產予關係人裕融，交易總額為 8.81 億元。

裕融表示，去年稅後純益大增 14.3% 至 61 億元，每股純益 12.06 元，基於充實長期營運資金、健全財務結構和兼顧股東權益下，董事會決議配發 5.6 元現金股利與 1 元股票股利，總計配發 6.6 元。

裕融獲利連年創下新高，主要是因本業的乘用車分期市場維持全年中古車分期第一之市場領先地位，企業金融方面，則穩居商用車分期市占龍頭，機具設備和企業資融業務穩健成長、投資再生能源事業已見成效。

裕融指出，目前自有太陽能光電案場總建置容量已達到 100MW(百萬瓦)，計畫於下半年投入台電電力交易平台，可望同步推進「發電、售電、儲電」的綠能版圖。

而在消費金融業務上，裕融涵蓋機車、重機、消費品等產品無卡分期服務，除機車分期保持市場領先優勢，於去年底與綠界科技達成換股協議後，在電商線上無卡分期交易將進一步加速成長力度。

裕融轉投資的格上租車、行冠企業和裕電俥電等公司，將在移動服務持續深化各場域服務生態。

而對於海外事業方面，裕融說明，會保持觀察中國市場復甦狀況和政策方向，而東南亞事業受惠於醫療租賃事業推動有成和總體經濟成長，今年獲利可期。

展望 2023 年，裕融強調，下半年配合集團品牌電動車上市，可望與旗下金融水平事業產生新一波綜效，除了高效成長，也將持續挹注集團獲利。