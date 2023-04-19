〈能源盤後〉中國GDP成長強勁 交易員衡量需求前景 原油小幅收高

中國第一季經濟反彈高於預期，但幾乎沒有為石油期貨提供支撐，原油期貨價格周二 (18 日) 僅小幅上漲，因交易員持續擔心美國和全球經濟急劇放緩的威脅。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3 美分或不到 0.1%，收於每桶 80.86 美元。WTI 期貨周一下跌近 2.1%。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1 美分，​​收每桶 84.77 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.75 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.60 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 4%，收每百萬 Btu 2.37 美元。

市場驅動力

策略能源 & 經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，油價近期上漲係因 OPEC + 減產，接著國際能源署 (IEA) 公布樂觀的報告，讓市場尋找方向。

IEA 上周五公布，在 OPEC+ 4 月初意外宣布減產後，石油市場將比預期更早陷入更大的石油短缺。

此外， Lynch 表示，中國的消息、美元走疲，以及對通膨的擔憂，這些因素正推動價格上漲，但沒有形成堅定的趨勢。

在中國公布第一季國內生產總值 (GDP) 年增 4.5% 後，石油價格在亞洲交易時段上漲。《華爾街日報》調查的經濟學家先前預計增長率為 4%。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，儘管中國經濟消息強勁，但一項關鍵的德國投資者信心調查仍使原油承壓，因為投資者仍悲觀看待歐元區最大經濟體的未來幾季。ZEW 經濟研究所周二公布，其對德國的經濟預期指數自 3 月份的 13.0 降至 4 月份的 4.1。

Sevens Report Research 周二分析報告指出，展望未來，經濟數據將成為焦點。隨著中國經濟強勁復甦以及歐美國避開硬著陸，市場已將這兩點反映在價格上，WTI 原油交易價格在 80 美元關卡。

因此，儘管 WTI 原油很難刷新今年迄今的高點，但仍有可能。「美歐的成長數據將必須不溫不火，而中國高於預期的數據是市場一大驚喜。」

能源資訊署 (IEA) 周三將公布上周美國石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周 (4/14 止) 原油供應減少 40 萬桶、汽油減少 160 萬桶、蒸餾油減少 60 萬桶。

