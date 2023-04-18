〈能源盤後〉市場自美國和全球經濟活動探尋能源需求前景 油價收低

原油期貨價格周一 (17 日) 收低，係因投資者關注美國和全球經濟數據，以尋找能源需求前景的線索

周一公布的紐約州製造業指數顯示，5 個月來製造業活動首次出現增長，表明美國經濟強勁，但也增加美國聯準會 (Fed) 進一步升息以對抗通膨的可能性。

與此同時，中國工業生產數據以及歐元區製造業和服務業數據將於本周公布。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.69 美元或近 2.1%，收於每桶 80.83 美元。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.55 美元或近 1.8%，​​收每桶 84.76 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.77 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.61 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 7.6%，收每百萬 Btu 2.28 美元，繼上周上漲 5.1% 後又延續漲勢。

市場驅動力

紐約州製造業活動指數 4 月大增 35.4 點至 10.8。4 月新訂單指數飆升 46.8 點至 25.1。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，周一紐約州製造業指數驚人強勁，可能提高 Fed 5 月升息的可能性。近期「經濟軟著陸」的希望上升，這是上周油價上漲的原因，但周一該數據卻對此潑了一桶冷水。

雖然經濟數據強勁，本該意味著石油和成品油需求強勁，但由於殖利率曲線倒掛至歷史水準，且市場對銀行體系的情緒仍然脆弱，Fed 進一步升息恐破壞金融市場，或讓經濟陷入深度衰退，這對未來幾季能源需求的威脅仍非常真實。

與此同時，交易員也擔憂經濟活動恐已放緩。上周數據顯示，美國 3 月零售銷售下滑 1%，且美國 3 月躉售通膨出現近 3 年來最大下降。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 表示，一些交易員認為美國經濟將繼續進一步放緩，這抑制了油價的上行空間，所以可看到拋售壓力增加。「目前油價下行的可能性更高，油價可能會跌破 80 美元關口，並朝 78 美元的關口移動。」

然而，交易員也知道石油輸出國組織 (OPEC) 在市場上非常活躍，不會放任油價大跌。

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 繼去年 10 月宣布大幅減產後，又於 4 月 2 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

ING 策略師周一報告指出，周二將公布中國 3 月工業生產數據，包括國內煉油活動，而更廣泛的市場將密切關注中國第一季國內生產總值 (GDP) 數據，市場預期為年增 3.9%。中國是全球最大能源消費國。

Aslam 表示，歐洲的經濟數據對交易員來說最為重要，而衡量歐元區製造業和服務業活動的 S&P Global Flash 歐元區綜合指數預計周五公布。

與此同時，Sevens Report 的 Richey 表示，天然氣期貨周一上漲，因為天氣預報修正後顯示，較冷的氣溫會延續更長期，這支撐了天然氣需求預期。

他指出，今年迄今天然氣期貨已經多次自 2 美元區域反彈，但展望未來，周一的大漲確實只會抑制看跌情況，並使價格前景更加中性，可能在 2 美元和 3 美元形成交易區間。