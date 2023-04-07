〈報稅看這裡〉免稅額、標準扣除額、基本生活費同步調升 今年報稅可望更省

距離報稅季剩下不到一個月，會計師提醒，今年申報綜所稅須留意免稅額與標準扣除額等調整，今年報稅可望更省；另外，隨著基本生活費調高，也將有助於省稅，以 4 口之家為例，至少可省下 800 元稅額。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，今 (2023) 年包括免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距調高，與去年相比，雙薪頂客族至少可多省稅 1500 元。

楊建華進一步指出，因為免稅額、標準扣除額等整體有調高，已婚頂客族每人免稅額各調升 4000 元，加上標準扣除額調升 8000 元，因此兩人至少可多扣除 1.6 萬元。

如果 2 人是雙薪上班族，可再加上薪資特別扣除額，各自最多可以再從 20 萬元調整扣除額至 20.7 萬元，這部分又可再增加扣除額 1.4 萬元 (即 7000 元乘以 2 人)。以最低稅率 5% 計算，與去年相比，雙薪頂客族家庭總計至少可省稅 1500 元。

而年薪 42 萬 3000 元以下的單身上班族也不用繳稅，楊建華說，如果年薪低於 42.3 萬元，單憑今年更新的免稅額 9.2 萬元、標準扣除額 12.4 萬元及薪資所得特別扣除額 20.7 萬元，若無其他收入的影響則無須繳稅，但如果必須退稅，仍需申報。

另外，去年的基本生活費已調高至 196,000 元，相較 2021 年每人調升 4000 元，四口之家至少多省稅 800 元。

楊建華表示，去年度每人基本生活所需之費用金額為 19.6 萬元，較 2021 年的 19.2 萬元增加 4000 元，以四口之家來說，如果適用稅率為 5%，4 人共可多省稅 800 元。