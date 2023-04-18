盤中速報 - 台郡(6269)急拉2.43%報101.0元，成交1,092張

台郡(6269-TW)近5分K漲速2.43%，18日09:54報101.0元，成交1,092張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台郡(6269-TW)近5日股價下跌0.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲0.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+686 張
- 外資買賣超：+675 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+54 張
- 融券增減：+4 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+29.90%
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原投組報酬率
+24.52%
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投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
3046
10%
2066
10%