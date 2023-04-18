盤中速報 - 華城(1519)急拉2.94%報101.5元，成交9,129張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.94%，18日09:34報101.5元，成交9,129張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲21.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.82%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,561 張
- 外資買賣超：+1,167 張
- 投信買賣超：+391 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：+525 張
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+35.22%
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原投組報酬率
+28.78%
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投組標的成分
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2457
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2066
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