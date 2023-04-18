盤中速報 - 華城(1519)急拉2.94%報101.5元，成交9,129張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.94%，18日09:34報101.5元，成交9,129張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲21.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲2.82%。台灣加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,561 張
  • 外資買賣超：+1,167 張
  • 投信買賣超：+391 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：+525 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.22%

$13,522

原投組報酬率

+28.78%

$12,878

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    力智

    6719

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 10%

    世德

    2066

  • 10%

    聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞