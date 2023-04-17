盤中速報 - 華城(1519)急拉2.06%報98.6元，成交6,341張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.06%，17日09:20報98.6元，成交6,341張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲20.03%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4.81%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,268 張
  • 外資買賣超：+2,231 張
  • 投信買賣超：+417 張
  • 自營商買賣超：-380 張
  • 融資增減：-1,237 張
  • 融券增減：+472 張

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