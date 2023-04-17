【新台股龍捲風】2隻老虎裝翅膀，樂事綠能、千附精密、凌群、資通又漲停！

因加息憂慮和美國上月零售銷售數據疲弱，美股上周五下跌，但 VIX-4.10%，代表並未有恐慌氣氛，美三大銀摩根大通、花旗和富國銀行上周五公布的季度業績均勝預期，本周財報季加溫，包括美銀、高盛、網飛、摩根士丹利、Tesla、IBM、美國運通等重量級企業將揭曉業績，將左右盤勢走向，而洛克希德馬丁的財報會影響軍工? ASML 財報及台積電法說 (影響半導體)，FED 褐皮書就是觀察 FED WATCH 5 月預估值的變化，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/uhjtkPtaMiQ

半導體因地緣政治影響，營運成本墊高，但價格有望維持高檔，預期應可支撐獲利，靜待台積電本周法說是否釋出第二季為底部，而今尾盤拉了 5 元 (台幣貶，尾盤的 5570 張，誰拉的?)

為刺激銷量成長，電動車大廠特斯拉 14 日在歐洲、以色列及新加坡等市場降價，擴大今年 1 月從中國啟動的全球降價行動，但外界擔憂這可能影響特斯拉領先業界的利潤率。該公司說因產能擴大和改善所賜，在德國、法國等歐洲市場都調降旗下電動車售價。Model 3 和 Model Y 在德國的降幅介於 4.5%~9.8%，為今年 1 月來第二度降價。在新加坡這兩款車的降幅為 4.3%~5%；在以色列，基本版 Model 3 後驅款售價更大砍 25%。

◎電動車概念股: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW) 上去後震盪，拉動飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW) 今皆跟著漲停，華新 (1605-TW) 也在蠢蠢欲動，而國巨 + 鴻海的富鼎 (8261-TW) 還沒漲到；毫米波雷達的環科 (2413-TW) 和華孚 (6235-TW) 漲勢未完。

◎IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)，而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位，與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。

馬斯克再度加入戰場！成立新公司 X.AI，正面迎戰和 OpenAI 爭高下，大家還記得: 今年 3 月馬斯克簽署一封公開信，呼籲在接下來的半年停止任何比 GPT-4 更先進的 AI 模型的研究，更稱 AI 是「人類文明最大的風險之一」，怎麼現在又偷偷回到戰場? 就像我們說的，【AI 來的太快就像龍捲風】，檔也檔不住，這波就由【2 隻老虎】中的虎門 (6791-TW)78 到 107 帶動周五的凌群 (2453-TW)、資通 (2471-TW)2 天 2 根漲停，今周一更多漲停了: 智聯 (6751-TW)、蒙恬 (5211-TW) 今再度急拉漲停，宏碁資訊 (6811-TW)、倍力 (6874-TW)、緯軟 (4953-TW) 急漲，零壹 (3029-TW) 就要特別留意，AWS 的伊雲谷 (6689-TW)，伺服器的金像電 (2368-TW) 博智 (8155-TW，叡揚 (6752-TW) 高檔三角收斂待量就能突破

※次主流：

中共軍演不尋常，練兵布疑新戰術，又傳出射衛星、對台設禁航區，27 分鐘 33 航班受影響。

◎軍工概念股: 雷虎 (8033-TW) 及先前提到的影藏版千附精密 (6829-TW) 和寶一 (8222-TW) 又是漲停；而榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW) 準備再過高，大隻佬漢翔 (2634-TW) 續強過高外，長榮航太 (2645-TW) 也不客氣跟進漲停了，再來龍德造船 (6753-TW) 高檔震盪，保勝光 (6517-TW) 上週天天飆，8 天 7 根後周五漲停今續高、全訊 (5222-TW) 也都可留意，接著本周有新的軍功要發動，邀您一起來佈局，想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

4 月起平均電價調漲 11%，太陽能族群近期雖震盪，未來一旦有地方缺電或跳電，題材一到，就又是機會！

◎光電股：太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 、永冠 (1589-TW)。

◎儲能股竄起：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、森威能源 (6806-TW) 外，在華城過高後，樂事綠能 (1529-TW) 今一樣不負眾望再奪 1 根漲停，想知道更多的請跟 telegram 團隊聯繫 TG： https://t.me/imoney168

隱藏版軍工: 豐達科 (3004-TW)

航太引擎扣件廠 - 豐達科 (3004-TW) 去年合併營收達 21.93 億元，EPS 2.85 元，毛利率 23.33%，營益率 5.78%，為三年最高。而近期營收表現更搶眼，3 月營收 2.63 億元，月增 16.51%；年增 78.80%，創歷史新高；Q1 累積營收達 6.96 億元，季增 2.03%、年增 64.02%，創歷史最佳。

受惠於疫情後航空業復甦、邊境解封，航太客戶去年拉貨力道逐步轉強、全球航運載客量提升及航太零件市場持續回溫，目前在手訂單已排到 12 個月。

豐達科為亞洲唯一引擎扣件供應商，生產航太級之各型扣件，應用領域包含航電系統、電腦、通訊、航太引擎結構體、薄板結合系統、醫療儀器、軍事設備、汽車、3C 產業等。訂單以外銷歐美為主，佔整體營收九成以上。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險