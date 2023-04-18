盤中速報 - 茂達(6138)急拉2.31%報177.0元，成交1,154張

茂達(6138-TW)近5分K漲速2.31%，18日09:32報177.0元，成交1,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂達(6138-TW)近5日股價上漲3.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.94%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,911 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：+1,814 張
  • 自營商買賣超：+113 張
  • 融資增減：-924 張
  • 融券增減：-235 張

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