盤中速報 - 茂達(6138)急拉2.31%報177.0元，成交1,154張

茂達(6138-TW)近5分K漲速2.31%，18日09:32報177.0元，成交1,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂達(6138-TW)近5日股價上漲3.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.94%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,911 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：+1,814 張
- 自營商買賣超：+113 張
- 融資增減：-924 張
- 融券增減：-235 張
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