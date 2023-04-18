盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-3.13%報248.5元，成交3,346張

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速3.13%，18日09:21報248.5元，成交3,346張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲2.45%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+529 張
- 外資買賣超：+20 張
- 投信買賣超：+715 張
- 自營商買賣超：-206 張
- 融資增減：+824 張
- 融券增減：+380 張
最新相關新聞
雙鴻(3324-TW)近5分K跌速3.13%，18日09:21報248.5元，成交3,346張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲2.45%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.04%
$11,404
原投組報酬率
+5.04%
$10,504
投組標的成分
40%
2457
20%
6719
20%
3046
10%
2066
10%