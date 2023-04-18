盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.17%報28.05元，成交72張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.17%，18日09:07報28.05元，成交72張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲1.11%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.13%。台灣加權指數上漲0.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+158 張
- 外資買賣超：+161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：+1 張
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投組標的成分
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2457
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