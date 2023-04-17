鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至14.66元，預估目標價為233元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.66元上修至14.66元，其中最高估值25.05元，最低估值6.33元，預估目標價為233元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|25.05
|30.15
|最低值
|6.33
|21.05
|平均值
|14.56
|25.36
|中位數
|14.66
|24.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|511,393,000
|567,591,000
|最低值
|435,398,980
|433,225,230
|平均值
|478,933,430
|504,466,610
|中位數
|483,202,000
|502,560,570
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|19.78
|59.98
|16.34
|5.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
最新相關新聞
- 台股翻紅劍指萬六 三大法人土洋對作賣超0.92億元
- 台積電甩尾急拉 台股漲34點收15963點 寫10個月來收盤新高
- 華碩推出4款RTX 4070顯卡新品 強化產品陣容
- 〈台股盤後〉電子休兵傳產股挺身而出 震盪小漲19點
- 台股驚驚漲靠攏萬六 外資連4買 三大法人買超59.88億元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。