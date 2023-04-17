永捷環保無毒性PU出貨增溫 HC塗液獲摺疊手機客戶青睞

PU 合成皮樹脂廠永捷 (4714-TW) 今 (17) 日表示，ESG 永續發展已成為各產業主要訴求，正帶動環保無毒性 PU 材訂單需求，今年第一季此產品營收比重持續增加，另外， HC 塗液也取得摺疊手機客戶青睞，多動能帶動下，對今年營運樂觀看。

永捷表示，環保無毒性 PU 材已通過 Bluesign 最高等級藍色標誌認證、領先業界，目前環保無毒性 PU 材營收比重持續提升，儘管環保無毒性 PU 材營收仍在初期爬坡期，但除了可取代目前油性樹脂對環境中帶來廢水、廢氣之破壞，亦可減少回收二甲基甲醯胺 (DMF) 的媒耗。

展望今年，永捷認為，隨著全球疫情解封，以及 2024 年奧運備庫存需求，看好今年整體營運成長，目前第一季運動鞋材、服裝透濕膜的 PU 合成樹脂訂單明顯較去年同期增加，歐洲帶動產品也持續交貨，並看好環保無毒性 PU 材接單持續擴增。

永捷第一季營收 1.67 億元，季減 7.9%、年減 34.8%，去年營收 8.88 億元，年增 25.86%，毛利率 14.6%，年增 0.5 個百分點，營益率 -4.7%，較前年惡化，稅後虧損 5300 萬元，較前年盈轉虧，每股虧損 1.17 元。