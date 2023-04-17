〈台幣〉亞幣全面走低 貶勢收斂收30.494元

有聯準會官員示警，仍需進一步升息抑制通膨，美元應聲轉強，新台幣匯率今 (17) 日跟隨亞幣走軟，一度失守 30.5 元關卡，終場貶勢收斂，小貶 2.9 分，收在 30.494 元，台北及元太外匯市場總成交值 13.16 億美元。

新台幣兌美元匯率今天一開盤即摜破 30.5 元關卡，在美元買盤湧現後，匯價最低來到 30.522 元，不過，仍有實質拋匯需求進場支撐，新台幣終場收在 30.494 元，貶值 2.9 分，台北外匯市場成交值 7.78 億美元，元太外匯市場成交值 5.38 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.73%，日元重貶 1.37%，韓元貶值 0.93%，歐元貶值 0.65%，新加坡幣貶值 0.45%，人民幣貶值 0.27%，越南盾貶值 0.16%，新台幣貶 0.1%，亞幣幾乎全面走低。

台股今日走勢震盪，聯發科賣壓沉重，電子權值股漲跌互見，不過，權王台積電急拉尾盤，加上傳產股扮演穩盤要角，帶動加權指數翻紅，終場上漲 34.12 點，收在 15963.55 點，創 10 個月以來收盤新高。外資反手賣超 9.22 億元，三大法人呈現土洋對作。