TPK-KY報喜 拿下Luminar光達感應器新品獨家量產訂單

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (17) 日宣布，成為光達 (Lidar) 大廠 Luminar 新一代光達感應器產品 Iris+ Lidar 的獨家量產供應商，將導入 Mercedes-Benz 新車使用。

宸鴻總經理謝立群表示，憑藉過去成功實現觸控普及化與 3D 列印量產化的豐富經驗，將卓越的量產製造、工程設計與自動化能力，拓展至新世代的汽車電子領域，包括安全輔助及自動駕駛等關鍵技術。

謝立群指出，未來也將持續開發類似的商機，與國際大廠及技術領導廠商合作，將新技術轉換為商業化量產產品，實現公司多角化經營的目標並成為未來成長的動力。宸鴻現已為多家傳統汽車及電動車領導品牌之車用電子零組件供應商。

Luminar 則表示，中國是全球最大的汽車市場，透過在地生產製造來提供客戶最好的服務，而宸鴻在車用及消費性電子產品方面具備豐富的量產經驗，預期將在量產新一代 Iris+ Lidar 產品過程中扮演重要角色。

Luminar 是首家將新世代安全輔助及自動駕駛技術運用於量產車款的公司，供應包含 Volvo, Mercedes-Benz, Daimler 等全球各大汽車廠商，及專業汽車電子零組件供應商等超過 50 家合作夥伴。