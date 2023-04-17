〈財報〉嘉信理財上季流失410億美元存款 符合預期

嘉信理財 (Charles Schwab) (SCHW-US) 周一 (17 日) 表示，它在 2023 年前 3 個月流失了 410 億美元的存款，這也是投資人首次詳細了解這家處於上個月銀行業危機中心的公司如何渡過難關。

這個降幅大致符合分析師的預期。這家經紀巨頭還表示，第 1 季獲利為 16 億美元，營收為 51 億美元，高於 2022 年第 1 季，但較去年第 4 季下降。

今年至今，這家經紀巨頭的股價已下跌近 40%，其中 3 月單月跌幅超過 30%，這是該公司 5 年歷史上表現最差的一個月。股價在周一盤前交易中上漲超過 2%。

在 3 月 10 日矽谷銀行倒閉後，投資人也連帶對嘉信理財投下不信任票，認為它屬於面臨儲戶外流或由於利率上升而導致其債務證券出現大量帳面損失的金融機構。投資人也擔心嘉信理財的銀行客戶可能會將資金轉移到收益更高的替代品，進而迫使該公司虧本出售部分債券。

它在第 1 季結束時擁有 3250 億美元存款。比第 4 季下降 11%，比去年同期下降 30%。

在 3 月動盪的高峰期，嘉信理財感到有必要公開表態並向投資人保證其流動性依然強勁。其 CEO 告訴《華爾街日報》，即使明年「無需出售任何證券」而損失大部分存款，該經紀公司仍可以繼續營運。