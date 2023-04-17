6檔Q1營收大增的財報潛力股搶先看！注意本週四台積電法說

隨著上市櫃公司營收在 4/12 公布完畢，今天要來幫大家找出 Q1 財報潛力股，隨著去年 Q4 財報公布後，幾家歡樂幾家愁，那要怎麼在財報公布前先找出有機會的股票呢？

其實可以先去找季營收已經出現明確成長的股票，那季營收出現明顯成長的股票會不會已經漲太多了呢？當然有可能！但找出來的股票您也可以納入觀察清單，等到股價有出現拉回到均線附近再考慮！

如果營收成長的股票很多要怎麼篩選呢？本篇會透過把成長門檻拉高來挑選，讀者也可以將「股權分散表」的大戶比例納進來當做濾網喔，主要的選股邏輯有：

1. Q1 營收季增 > 25%

2. Q1 營收年增 > 25%

3. 總市值 > 100 億

4. 近四季合計 EPS>0

5. 成交金額 > 1 億

量化選股後的結果如下圖 (4/13 選股示範)：

■完整資料來源：史上最長護盤 275 日，國安基金停止護盤，投入 545 億賺 81 億！ 6 檔 Q1 營收大增的財報潛力股搶先看！

另外，本週四為台積電法說會，在台積電營收創 17 個月新低、大立光法說展望不佳、加上國安基金宣布退場，台股指數與權值股短期不確定性又提高，但中小型題材股是否還有操作空間呢？根據投資豐向球講座資訊，將在 4/17 週一晚間 19:00 邀請產業隊長張捷，帶您從產業基本面來挑選潛力股，依照產業隊長獨創的選股七龍珠，從各面向教你選股 SOP，參考詳細活動內容：https://dmp.sinotrade.com.tw/t/7da

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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