〈台股盤中〉台積電跌幅收斂、中小型股撐腰 站回5日線

美股上週主要指數全盤盡墨，台股今 (17) 日在半導體雙雄領跌下，早盤也在盤下震盪，隨著台積電跌幅收斂，中小型股逆勢撐盤，指數由黑翻紅，站回 5 日線，估量 2600 億元。

櫃買指數震盪走高，最高至 218.34 點，上漲 0.9%，創波段高，其中資訊服務漲勢最剽悍，漲幅近 4%，其次為通信網路與電機機械，漲幅近 2%；紡織纖維最弱勢，下跌 0.14%。

觀察電子權值股表現，台積電早盤股價紅翻黑，隨著低接買盤進駐，盤中跌幅收斂至平盤震盪；聯發科遭外資券商下調目標價，股價重挫跌 6%，摜破短均；鴻海、日月光、廣達、聯詠、面板雙虎同樣疲軟。

傳產族群方面，航運族群強勢撐盤，貨櫃三雄的長榮上漲逾 2%，陽明、萬海也站穩盤上；其他航運股包含亞航、台船、中櫃、台驊投控、志信、榮運等表現也不俗。

綠能概念股持續成為資金追逐焦點，樂事綠能亮燈漲停，亞力、康舒、士電都有逾半根漲停；華城、中興電、中電、聯傑等也有 1-2% 漲幅。

資訊軟體族群同樣強勢，智聯服務、凌群、資通、驊宏資、虎門科技攻上漲停，普鴻、叡揚、實威、邁達特、零壹、倍力拉出逾半根停板，訊達、大綜、宏碁資訊、國眾漲勢也不俗。

生技族群也有買單敲進，南光、生達連袂漲停，視陽、長興、和康生、承業醫漲幅超過 3%，神隆、台耀、中華化、佐登 - KY、麗豐 - KY 等也扮演撐盤要角。