榮運新增柬埔寨、韓國據點 國際物流中心擬Q3啟用

榮運 (2607-TW) 今 (14) 日召開法說會指出，大園物流園區倉儲棟完成招商，而旗下長榮物流第一季新增柬埔寨、韓國據點，藉此分散歐美降低對中國貿易依賴衍生的物流風險 ，並將成立美國汽車物流專案團隊，而長榮物流申請國際物流中心擬於第三季啟用。

榮運指出，今年暫時沒有新造櫃的規劃，雖貨櫃碼頭裝卸量有下滑，但目前租船和租櫃業務穩定，本全貨櫃船共 5 艘已全數出租。

另一方面，榮運旗下曳引車共 171 部，車架共 750 個，配合船公司與貨主的需求配置，並優化派車系統搭配 GPS 衛星導航 ，可增進派車效率、降低車輛空趟成本。

對於內陸貨櫃場業務，除了提供高雄港第四貨櫃中心 CFS 倉庫裝卸服務，榮運指出，自 5 月起提供第七貨櫃中心 CFS 倉庫勞務相關業務。

另一方面，榮運大園物流園區倉儲棟已完成招商，辦公大樓則招商中。

此外，長榮物流申請國際物流中心擬於第三季啟用，客戶不僅可藉此提升貨物進 出效率，也可解決顧客資金壓力和生產成本。

榮運去年合併營收創歷史新高紀錄達 175.86 億元，年增 98.06%，稅後純益 35.26 億元，年增 231.26%，每股純益 (EPS)3.3 元。