鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至14.46元，預估目標價為335元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.33元上修至14.46元，其中最高估值16.2元，最低估值13.6元，預估目標價為335元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.2
|20.31
|23.21
|最低值
|13.6
|15.29
|19.91
|平均值
|14.46
|16.76
|21.56
|中位數
|14.46
|16.71
|21.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|445,619,000
|499,925,000
|546,653,630
|最低值
|413,579,000
|451,366,340
|539,471,960
|平均值
|428,138,250
|477,507,930
|543,062,800
|中位數
|426,939,000
|481,715,840
|543,062,800
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.58
|10.32
|9.81
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
|268,131,397
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。