必應Q2起承接逾130場演出 搶攻解封展演商機

必應創造 (6625-TW) 受惠展演活動陸續恢復，第一季營收年增 35%，第二、三季在海外演出限制鬆綁下，承接的演出場次遍及世界各大城市、共超過 130 場，加上計劃承接「金點新秀設計頒獎典禮」等大型展演活動，營運成長可期。

隨著疫情解封，展演活動陸續恢復，必應創造營運主力演唱會業務自去年第三季開始，重返成長軌道，今年 3 月營收 1.42 億元，年增 284%；第一季營收 7164 萬，年增 35.44%。

展望第二、三季，必應指出，海外業務因歐美、星馬、日本及大陸等地區陸續解封，演出限制鬆綁恢復熱絡，承接的演出場次遍及世界各大城市，包括五月天「好好好想見到你」、林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會、周華健「少年俠客」世界巡迴演唱會、任賢齊「齊跡. 在路上」巡迴演唱會、劉若英「飛行日」巡迴演唱會、田馥甄「一一」世界巡迴台北返場及周湯豪「REALIVE」等超過 130 場演出。

除深耕演唱會市場，必應創造更積極拓展營運觸角，投入各項商業演出及活動策劃製作，今年首次承接的台灣燈會「臺北兔給樂」，在松菸搭建三層樓高的「BUNNY RUNNING」 巨大紙箱外型，結合炫目裸眼 3D、互動科技和緊湊故事性的大型聲光體驗，大獲好評。

必應第二、三季更計畫承接「金點新秀設計頒獎典禮」、第 23 屆瓩設計獎作品展覽暨頒獎典禮、2023 亞洲音樂大賞及第 14 屆金音獎等大型展演活動。

必應創造獲英國報導 Live 演出製作首屈一指的權威雙月刊雜誌《TPi》，繼今年 1、2 月號以封面故事大篇幅報導由必應創造承辦的林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會幕後製作後，3、4 月號更以「IN PROFILE：B’IN LIVE」為題，用 3 頁篇幅介紹必應如何在疫情中求變升級。

《TPi》報導中提到，必應創造自 2014 年以來不斷擴大業務，如今倉庫規模已成長 3 倍，燈具庫存從 500 件增加到 2000 件，音響設備也是如此。執行長周佑洋受訪時表示，2014 年硬體設備只能滿足一場舞台表演，現在庫存將同時運行一個戶外體育場表演和兩個室內場館表演。

《TPi》報導也讚許 B"in Live 大量參與 IP 營運，持續探索新星，讓公司不僅為現場活動提供專業服務，更參與創造使用這些服務的「流行樂藝人」。周佑洋表示，經過疫情期間沉潛，重新整裝出發，2023 年是進化過的必應，將更有力量。

