〈必應再進化〉積極拓展營運觸角 董座周佑洋：2023年將更有力量

隨著疫情解封，必應創造 (6625-TW) 營運主力演唱會業務也重返成長軌道，並持續積極拓展營運觸角，如結合 XR 等創新應用及孵化原創 IP 等，更可望透過日本子公司，爭取成為百老匯舞台劇華語區演出主辦方。董事長周佑洋說，經過疫情期間沉潛，重新整裝出發，2023 年是進化過的必應，將更有力量。

必應為台灣唯一同時擁有軟體設計能力及硬體設備全方位展演服務提供業者，近年來更持續拓展營運觸角，積極孵化原創 IP，並跨足戲劇 IP 市場，籌拍演唱會產業職人劇，培育具有潛力的藝人發展版權 IP，也結合內外軟硬體器材與 5G 發展應用，打造更多元的展演活動或演唱會。

隨著數位科技持續推陳出新，加上線上展演活動消費者接受度提升，談及未來展演活動產業趨勢發展，周佑洋以五月天演唱會為例，他說，現場的溫度、聲光效果、臨場感受，很難在元宇宙中真正感覺到。

周佑洋認為，若要結合元宇宙這類新科技應用，就要朝線下活動體驗不到的方向發展，如讓觀眾彷彿置身雲端，可任意飛行、從每個不同角度觀看演唱會。

為打造更有創意與品質的展演活動，必應經手的演唱會，持續實現與翻轉各種新科技創新，包括採用 5G 與虛擬實境、透過 XR 延展實境突破三維空間等，拉高國內演唱會製作創新技術門檻。必應去年也與太合音樂合作，透過雙方合資成立的「有秀必應」公司，首度嘗試打造線上虛擬音樂節。

必應去年更與工研院合作，完成桃園陽光劇場全台首座「LED 次世代虛擬攝影棚」建置，期許未來能應用在客戶端服務。

另一方面，必應也持續孵化原創 IP 及跨足戲劇籌拍職人劇，去年推廣投資公司空殼影像拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗，雙方也將合作拍攝演唱會職人劇，目標明年開拍，已有許多串流平台有興趣。

周佑洋也透露，由於必應日本子公司 B’in Live Japan 具協助日本廠商投資百老匯舞台劇的經驗，目前也計畫透過 B’in Live Japan 投資百老匯舞台劇，爭取成為亞洲華語區演出的主辦方或合作方。

周佑洋表示，過去 2-3 年，許多業務項目受疫情影響而暫停，但經過這段期間的沉潛，重新整裝出發，營運本體轉趨健康，2023 年就是進化過的必應，將會更有力量。

