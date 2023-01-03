〈必應再進化〉大型展演傾巢而出Q4拚單季轉盈 2023年營收、獲利向上

必應創造 (6625-TW) 受惠疫情解封，大型展演活動傾巢而出，光是去年 9-12 月承接的大型演出活動，就已超越前三季，下半年軟硬體演出場次破百場，第四季力拚轉盈，今年在手演唱會訂單持續暢旺，營收、獲利可望同步向上。

必應創造主要業務為主辦大型活動晚會，被譽為五月天御用演唱會班底，並參與許多知名藝人演唱會籌備、硬體統籌、燈光設計、舞台架設等工作。

去年 4 月本土疫情捲土重來，造成大型演出活動延宕，周佑洋指出，4-7 月許多大型演出主辦方與演出方，因觀望隔離政策，幾乎沒有演出，隨著與病毒共存態勢確立，7 月起各類型演出開始出現，光是 9-12 月承接的大型演出活動，就已超越前三季。

雖然受疫情影響，帶動虛擬互動、線上演唱會發展，不過，周佑洋認為，線下實體演唱會活動的體驗感，還是與線上不太一樣，未來將走向兩路不同的娛樂與體驗，以台北 Live House 仍滿座的情況來看，線下體驗還是會持續存在。

展望今年，周佑洋表示，目前看來，除去年第四季的聖誕節、跨年等節慶類型演出活動外，今年演唱會訂單將與第四季相近，若疫情未有太大變化，全年營收與獲利有機會較去年成長。

光是去年 12 月，必應承辦的就包括林俊傑《JJ20》世界巡迴演唱會馬來西亞及桃園場、五月天《諾亞方舟十週年進化復刻》限定版、五月天《好好好想見到你》演唱會新加坡站、蕭秉治《Project X Live Tour》巡迴演唱會及宇宙人《理想狀態》等多場大型演唱會。

必應去年 11 月營收達 2.12 億元，月增 27.88%，年增 1.66 倍；前 11 月累計營收 9.79 億元，年增 71%，全年營收有機會創疫情爆發以來新高。隨著第四季大型展演活動傾巢而出，營運將力拚單季轉盈。