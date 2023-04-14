這3大利多加持 集雅社看好Q2家電銷售升溫

母親節檔期將至，百貨家電大型通路商集雅社 (2937-TW) 指出，由於全民普發 6000 元政策，還有政府節能補助最高 5000 元，加上百貨業已陸續展開上半年最大檔母親節的促銷活動，樂觀看未來 2 個月的營運動能，看好冰箱、蒸烤爐、烤箱等家電的需求持續升溫。

集雅社指出，經濟部和台電日前宣布，4 月起住宅用電 700 度以上調漲 3%、1000 度以上調漲 10%，隨著夏季將至、溫度漸升，開空調的時間會越來越長，建議消費者避免讓家電成為傷荷包的吃電怪獸，不僅要注意冰箱容量必須足夠，避免塞太滿影響壓縮機運轉，在選擇變頻空調上也建議注意坪效，才能發揮最大省電效果。

為做出銷售的差異化，集雅社提供家電規劃師服務，可依照消費者家中的人數、室內空間大小，協助挑選適合的空調及家電。

而隨著高雄音響展登場，集雅社集結 NAD、CANTON、WHARFEDALE、ONKYO、QUAD、Integra、Klipsch 等品牌音響和擴大機等產品，助攻母親節檔期銷售。

集雅社 3 月合併營收 2.91 億元，月增 0.8%、年增 5.03%，創同期新高，第一季合併營收近 9.2 億元，年增 1.49%，集雅社看好，全民普發 6000 元、政府節能補助最高 5000 元，加上母親節檔期到來，將增添第二季營運動能。