盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.0%報28.05元，成交9,553張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2%，10日10:46報28.05元，成交9,553張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲0.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.27%。台灣加權指數下跌0.2%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,874 張
- 外資買賣超：-6,776 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+902 張
- 融資增減：+1,100 張
- 融券增減：-172 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.61%
$11,561
原投組報酬率
+9.59%
$10,959
投組標的成分
40%
4968
20%
4967
20%
2230
10%
4977
10%