盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.18%報56.2元，成交2,053張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.18%，14日09:09報56.2元，成交2,053張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳必琪(6197-TW)近5日股價上漲6.67%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.32%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-501 張
- 外資買賣超：-664 張
- 投信買賣超：+112 張
- 自營商買賣超：+51 張
- 融資增減：+99 張
- 融券增減：-10 張
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投組標的成分
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