盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.18%報56.2元，成交2,053張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.18%，14日09:09報56.2元，成交2,053張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳必琪(6197-TW)近5日股價上漲6.67%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.32%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-501 張
  • 外資買賣超：-664 張
  • 投信買賣超：+112 張
  • 自營商買賣超：+51 張
  • 融資增減：+99 張
  • 融券增減：-10 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.52%

$12,752

原投組報酬率

+19.69%

$11,969

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    華星光

    4979

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞