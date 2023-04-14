盤中速報 - 台船(2208)急拉2.16%報28.35元，成交21,410張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.16%，14日09:04報28.35元，成交21,410張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲13.05%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.93%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,793 張
- 外資買賣超：+7,754 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：+3,324 張
- 融券增減：+719 張
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