盤中速報 - 台船(2208)急拉2.16%報28.35元，成交21,410張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.16%，14日09:04報28.35元，成交21,410張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲13.05%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.93%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,793 張
  • 外資買賣超：+7,754 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+36 張
  • 融資增減：+3,324 張
  • 融券增減：+719 張

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