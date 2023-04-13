盤中速報 - 台船(2208)急拉2.2%報25.55元，成交8,207張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.2%，13日09:08報25.55元，成交8,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.56%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,090 張
- 外資買賣超：+8,083 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+1,742 張
- 融券增減：+486 張
最新相關新聞
台船(2208-TW)近5分K漲速2.2%，13日09:08報25.55元，成交8,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲2.56%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.58%
$12,458
原投組報酬率
+16.34%
$11,634
投組標的成分
40%
8222
20%
5353
20%
3027
10%
3038
10%