盤中速報 - 台船(2208)股價大漲至26.25元，漲幅達7.36%

台船(2208-TW)13日09:40股價上漲1.8元，報26.25元，漲幅7.36%，成交30,457張。
台船(2208-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
近5日股價上漲4.71%，台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,090 張
- 外資買賣超：+8,083 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+1,742 張
- 融券增減：+486 張
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