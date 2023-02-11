〈橘子嘉年華〉市集估吸引上萬人 線上活動將成長突破350萬人次

橘子 (6180-TW) 集團年度盛會「橘子嘉年華」實體活動「好神 SHOW 市集」今 (11) 日盛大舉行，策略長陳冠宇表示，今年實體活動可望上看一萬人，線上活動預計今年累計流量將超過 350 萬人次，較去年進一步成長。

陳冠宇指出，橘子嘉年華線上活動啟動後，兩天已達 20 萬人次，預計今年流量較去年增加，線下市集方面，此次藉由《天堂 M》跨界與高雄全家海神職業籃球隊主題週的合作一同舉辦，民眾反應熱烈，甚至部分民眾凌晨便來排隊，預計這次活動將吸引逾萬人參加。

橘子這次也將線下活動首度移師高雄，公司表示，透過集團大數據中心數據，目前除了雙北以外，高雄也是橘子用戶重鎮，註冊用戶超過 50 萬，也是這次在高雄舉辦活動的原因之一。

橘子集團持續擴大 Beanfun 應用生態圈，陳冠宇表示，將持續強化用戶整合服務，去年也開發一起 show，推出漫畫與小說，期望滿足年輕世代需求，先針對遊戲玩家與泛娛樂用戶，再進一步擴大客群，再將用戶導流至 gash 與購物服務。

至於今年 Beanfun 內容計畫，陳冠宇表示，將持續累積內容規模，來吸引更多用戶加入生態圈，並同步擴大消費者端的活動，讓用戶上傳內容，一同壯大內容平台。