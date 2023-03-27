橘子資安產品appGuard獲關鍵認證 搶進31個大國市場

橘子 (6180-TW) 旗下資安孫公司 HyperG 核智安全今 (27) 日宣布，自研手機資安防護系統 appGuard 已正式取得國際 IT 產品安全 Common Criteria (CC) 的 EAL2 等級認證，為集團首個獲證的 App 資安產品，搶進全球 31 個大國市場。

橘子集團旗下果核數位的子公司 HyperG 瞄準後疫情時代全球企業數位轉型、資安需求布局，公司指出，appGuard 除了 App 的安全外，也可運用至智慧大樓、智慧工廠進行資安等監控，後續將積極布局新加坡、越南等新興市場，拓展東南亞潛在資安與智慧應用商機。

果核數位看準行動裝置興起趨勢，2016 年切入 App 系統防護領域，推出 appGuard 手機資安防護產品，具備目前國內客戶涵蓋金融、零售、遊戲與行動支付等領域，其中金融業市占率更達 50% 以上。

HyperG 表示，appGuard 歷時兩年後今年正式取得 EAL2 等級肯定，這意謂著 appGuard 具備全球競爭力，將可進入美國、加拿大及日本等市場。

CC 認證是由美國、英國、德國、法國及加拿大等國家共同制訂的資安產品評估及驗證規範，目前已是多數國家的資安產品必備認證，否則將無法進入市場，半導體晶片、防火牆、入侵偵測系統 (IDS) 或入侵防禦系統 (IPS) 等都需經過 CC 認證。