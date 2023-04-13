中國對我啟動貿易壁壘調查 經長：願在不設限情況下討論

中國商務部宣布，將調查台灣對大陸貿易壁壘，當中涉及商品共 2455 項，經濟部長王美花今 (13) 日強調，台灣願意在不設限的情況下，針對貿易議題與對岸磋商討論。

中國商務部 12 日宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，調查項目主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，包括 2455 項產品，預定在 10 月 12 日前結束調查。

對於中國對我啟動貿易壁壘調查，王美花今天出席經濟委員會，會前受訪時針對該議題作上述回應，她並強調，兩岸貿易壁壘調查，及後續相關事項磋商，台灣願意在不設限情況下，與對岸進行討論。

王美花表示，兩岸貿易產品限制是根據 1993 年訂定的《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》，只開放對台灣國家安全沒有影響，有沒有重大經濟影響的產品進口，這段期間已經開放 9835 項來自中國的農業、工業產品進口。

王美花還說，兩岸 WTO(世界貿易組織) 後，就沒有針對相關貨品進行磋商，才導致情況一直延宕至今。

經濟部 12 日針對中國啟動貿易壁壘調查發布聲明表示，我政府仍未收到中國通知，依據同一規則，中方若認定構成所稱的貿易壁壘，則應採取雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制或採取其他適當的措施。

經濟部強調，兩岸的經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈的關鍵一環，呼籲中方不宜將貿易議題複雜化、工具化，干擾全球經濟發展，我方願意在不設前提的情況下，就貿易議題與對岸磋商討論。