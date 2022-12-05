茂順11月營收首度站上4億元創高 訂單能見度直達明年上半年

密封元件廠茂順 (9942-TW) 今年下半年受惠產品漲價及擴產效益大幅挹注，營收及獲利將明顯優於上半年，今 (5) 日公布 11 月營收 4.08 億元，創新高，也是茂順月營收首度登上 4 億元大關，法人估計，茂順全年營收可望跨越 40 億元，改寫年度新高。

茂順 2022 年 11 月營收 4.08 億元，月增 6.76%，年增 17.72%，前 11 月營收爲 37.81 億元，年增 7.93%，公司目前接單能見度達 7 個月，直透 2023 年上半年；同時，預估在 12 月出貨也將維持在 11 月的水準，有望推升 2022 年第四季營收改寫單季歷史新高。

茂順 11 月訂單雖然旺盛，但仍有可能影響營收表現的因素，首先是大陸客戶因疫情管控造成拉貨量降低，再者在於匯率的變化，但實際營運上，汽車客戶減少提貨的變數影響極微，而匯率的變化上，則因公司貨款包括人民幣、歐元及美元，使美元貶值的影響也變小，加上產品漲價效益發酵，進一步推升 11 月營收改寫歷史新高。

茂順今年前三季財報營收 29.91 億元，毛利率 34.35%，年減 1.91 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元。

茂順今年初陸續在中國、台灣新增 15% 產能，新產能開出後就被客戶搶光，下半年還因此將再擴充 10% 產能，預估在第二波產能擴充完全到位後，加上漲價效益，單月營收將由 3.6 億元擴大到 3.8 至 4 億元。

茂順看好，今年下半年營收、獲利逐季走高，毛利率也可望優於上半年，力拚全年營收超越 40 億元，毛利率也可維持去年 35.45% 水準以上。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高。