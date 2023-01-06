擴產+漲價雙效挹注 茂順去年Q4及全年營收創歷史新高

密封元件廠茂順 (9942-TW) 今 (6) 日公布最新營收，受惠產品漲價及擴產效益大幅挹注之下，去 (2022) 年第四季營收 11.71 億元及全年營收 41.62 億元，雙雙改寫歷史新高，在上半年訂單滿載之下，2023 年全年營收的成長幅度將自 10% 起跳。

茂順 2022 年 11 月營收 4.08 億元，創新高，但 12 月營收則因大陸疫情因素阻礙而下滑到 3.81 億元，月減 6.73%，年增 5.72，第四季營收 11.71 億元，創單季新高，季增 7.71%，年增 12.24%，2022 年全年營收 41.62 億元，創新高，年增 7.83%。

茂順 2022 年前三季財報營收 29.91 億元，毛利率 34.35%，年減 1.91 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元。

茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增 15% 產能，新產能開出後就被客戶搶光，去年下半年還因此將再擴充 10% 產能，預估在第二波產能擴充完全到位後，加上漲價效益，單月營收規模將由 3.6 億元擴大到 3.8 至 4 億元。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，今年上半年訂單已經接滿。