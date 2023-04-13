盤中速報 - 青雲(5386)急拉2.38%報42.95元，成交138張

青雲(5386-TW)近5分K漲速2.38%，13日10:23報42.95元，成交138張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
青雲(5386-TW)近5日股價上漲6.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.74%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+255 張
- 外資買賣超：+196 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+12 張
- 融券增減：+2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.26%
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原投組報酬率
+26.90%
$12,690
投組標的成分
40%
8222
20%
5353
20%
3027
10%
3038
10%