盤中速報 - 青雲(5386)急拉3.57%報43.8元，成交417張

青雲(5386-TW)近5分K漲速3.57%，12日09:48報43.8元，成交417張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
青雲(5386-TW)近5日股價上漲0.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.34%。櫃買指數上漲1.44%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+227 張
- 外資買賣超：+167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：-11 張
- 融券增減：+3 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.90%
$13,090
原投組報酬率
+24.07%
$12,407
投組標的成分
40%
1513
20%
4967
20%
4961
10%
3006
10%