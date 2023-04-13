盤中速報 - 今國光(6209)急拉2.03%報32.65元，成交1,609張

今國光(6209-TW)近5分K漲速2.03%，13日10:15報32.65元，成交1,609張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

今國光(6209-TW)近5日股價上漲17.94%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.81%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+35 張
  • 融資增減：+889 張
  • 融券增減：-23 張

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