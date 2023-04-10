盤中速報 - 今國光(6209)股價大漲至31.0元，漲幅達7.27%

今國光(6209-TW)10日09:21股價上漲2.1元，報31.0元，漲幅7.27%，成交2,144張。

今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。

近5日股價上漲8.04%，台灣加權指數下跌0.2%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+774 張
  • 外資買賣超：+771 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-1,063 張
  • 融券增減：+5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+37.16%

$13,716

原投組報酬率

+27.71%

$12,771

投組標的成分

  • 40%

    立積

    4968

  • 20%

    十銓

    4967

  • 20%

    泰茂

    2230

  • 10%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞