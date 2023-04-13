盤中速報 - 聯合再生(3576)急拉2.35%報21.8元，成交13,984張

聯合再生(3576-TW)近5分K漲速2.35%，13日09:19報21.8元，成交13,984張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯合再生(3576-TW)近5日股價上漲0.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.81%。台灣加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,164 張
- 外資買賣超：+1,039 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+125 張
- 融資增減：+1,428 張
- 融券增減：+33 張
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+15.93%
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原投組報酬率
+8.18%
$10,818
投組標的成分
40%
8222
20%
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20%
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10%
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