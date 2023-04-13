盤中速報 - 華新科(2492)急跌-2.68%報109.5元，成交4,208張

華新科(2492-TW)近5分K跌速2.68%，13日09:14報109.5元，成交4,208張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華新科(2492-TW)近5日股價上漲13.75%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.81%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,275 張
  • 外資買賣超：+2,450 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+1,824 張
  • 融資增減：+671 張
  • 融券增減：-39 張

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