DiDi Neuron！滴滴無人駕駛概念車來了 獨創車內機械臂

中國滴滴在周四（12 日）公布首款未來服務概念車「DiDi Neuron」，取消駕駛位、一鍵躺平、獨創車內機械臂，炫酷造型和獨特車內設計，讓這款概念車一經發布就贏得不少掌聲。

據《中國基金報》報導，滴滴自動駕駛周四在上海舉辦開放日活動，首款滴滴自動駕駛概念車「DiDi Neuron」亮相。「DiDi Neuron」採用獨創車內機械臂，可實現車內外多種服務，如提行李、遞水、叫醒等，最大程度提升乘坐體驗。

在空間上，「DiDi Neuron」取消駕駛位，最大限度釋放乘坐空間。在車輛總長度不變前提下，內部空間較普通網約車增加 50%，腿部空間大增 86%，乘客甚至可以在車內「一鍵躺平」。此外，車內大螢幕互動系統有會議、遊戲、街景介紹、氛圍選擇等功能。

在硬體方面，全車設置 21 個相機、14 個雷達，而模組化、易插拔的結構設計，也便於車輛維修保養，提升運維效率。動力系統方面，滴滴透過結合輪轂電機和無人網約車，讓四個輪胎能夠靈活轉向，實現更小半徑轉彎、斜向行駛等功能，以處理網約車常見的狹窄道路掉頭、錯車情況。

不過，滴滴並未公布「DiDi Neuron」的造價成本。去年 7 月 21 日，百度發布第六代量產無人車「Apollo RT6」，成本為人民幣 25 萬元。

滴滴自動駕駛執行長張博說，目前最新版滴滴出行應用程式（App）已可在上海、廣州指定區域內實現混合派單，即起終點均在區域內的訂單，用戶能在滴滴 App 上看到「自動駕駛」選項，體驗滴滴自動駕駛帶來的服務體驗。

今年年初，滴滴自動駕駛已在上海嘉定提供 24 小時自動駕駛出行服務，乘客需坐在後排，且乘客人數不超過三人。目前自動駕駛網約車接單後，乘客無法修改起點，如果乘客需要修改目的地，需在後排車載螢幕更改目的地。

從已有的運營數據看，孟醒表示目前自動駕駛網約車每小時完成單量正逐步增加，去年每小時完成單量佔網約車平均完成單量的 81%，今年已提升至 93%。不過孟醒表示目前自動駕駛汽車的呼叫單量是完成單量的 4 倍，還有提高空間。

滴滴自動駕駛營運長孟醒表示，首款量產車型定 2025 年接入滴滴共享出行網絡，實現全天候、規模化混合派單。

孟醒說，自動駕駛發展的第一階段關鍵詞是安全。他表示，2020 年 6 月，上海智能網聯汽車規模化載人示範應用啟動，目前滴滴自動駕駛已連續安全營運 1,020 天，實現零主責安全事故，並成功克服學校門口、地攤、夜市等複雜城市場景。

過去三年滴滴自動駕駛團隊發展迅速。孟醒表示，滴滴自動駕駛團隊從 2020 至今人數翻了三倍，目前將近 1,000 人。滴滴自動駕駛團隊成立於 2016 年，2017 年 3 月滴滴在美國加州設立首家海外人工智慧（AI）實驗室。2019 年起，滴滴開始加強對自動駕駛領域的布局。2019 年 8 月 5 日，滴滴宣布自動駕駛部門升級為獨立公司，將專注於自動駕駛研發、產品應用及相關業務拓展。

