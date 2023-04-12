小摩、H&M加入谷歌和Meta陣容 投資1億美元移除大氣中二氧化碳

4 家新公司已承諾投入 1 億美元從大氣中去除二氧化碳，加入其他幾家主要科技公司的陣容，啟動新興二氧化碳去除行業。

Autodesk (ADSK-US)、H&M Group、JPMorgan Chase (JPM-US) 和 Workday (WDAY-US) 周三 (12 日) 宣布向支付處理商 Stripe 旗下福利公司 Frontier 投資 1 億美元。

早在 2022 年 4 月，Stripe、Alphabet (GOOGL-US)、麥肯錫、Meta (META-US) 和 Shopify (SHOP-US) 在 Frontier 發布會上宣布投入 9.25 億美元。

Frontier 提供預購協議或承購協議幫助其成員公司購買 CO2 清除。目標是透過提供一種新的資金來源來刺激新產業的發展，這種資金來源不是基於債務或股權投資，而是基於技術完全進入量產前的實際產品購買。

Stripe 自 2019 年開始購買碳清除服務，當時支付處理商表示每年將花費至少 100 萬美元從大氣中清除二氧化碳，並將其封存以進行長期儲存。

Frontier 戰略負責人貝賓頓 (Hannah Bebbington) 表示，Stripe 較早決定專注於碳去除，是「努力真正將氣候計畫集中在我們認為可以產生實質氣候影響的地方」。

在聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 3 月發布的最新報告中，提到去除二氧化碳在應對氣候變化方面的價值。IPCC 在整個報告中強調，減輕氣候變化負面影響的主要和最重要因素是減少排放，但也表示，如果戰略性地使用碳去除技術，也會有所幫助。

根據國際能源署 (IEA) 的數據，去年能源生產產生的二氧化碳排放量超過 360 億噸，全球二氧化碳排放總量預計達到 406 億噸。